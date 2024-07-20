نيوكاسل يتعاقد مع المدافع الصربي بيفاس

Advertisement

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أنه تعاقد مع المدافع الصربي الشاب ميودراج بيفاس (19 عاما) لاعب فريق إدينستفو أوب الصربي.وأمضى بيفاس معظم سنوات شبابه في النمسا قبل الانضمام لإدينستفو في العام الماضي.وقال دارين أيليس الرئيس التنفيذي لنيوكاسل في بيان "ميودراج صاحب موهبة واعدة وأمامه مستقبل كبير."وقال بيفاس "أرى مشروع النادي ويبدو واعداً. لذلك قررت الانضمام إلى نيوكاسل."وسيبدأ نيوكاسل مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة ساوثهامبتون الصاعد حديثا في 17 آب المقبل.