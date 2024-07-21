بحسب الذكاء الاصطناعي: ويليامز سيكون أفضل مهاجمي برشلونة

أكدت نتائج أداة ذكاء اصطناعي أن المهاجم الإسباني نيكو ويليامز سيكون أكثر اللاعبين تأثيرا في هجوم برشلونة في الموسم المقبل حال انتقاله إلى الأخير.



ومنذ تألقه في كأس أوروبا وتشكيله ثنائية حاسمة مع لامين يامال لاعب برشلونة، بات اسم مهاجم أتلتيك بلباو يتردد كثيرا في برشلونة ما دعا رئيس الاتحاد الإسباني خافيير تيباس وجوان لابورتا رئيس مجلس إدارة برشلونة إلى التحدث صراحة عن إمكانية حدوث الانتقال.

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ونشرت "ماركا" الإسبانية نقلا عن منصة "أولوكيب" للذكاء الاصطناعي أن ويليامز سيحقق أداءً أفضل من 96% من مهاجمي برشلونة وأنه لن يكون ملتزما كثيرا في الجانب الدفاعي ما قد يعد نقطة سلبية.

وأضاف بيانات أولوكيب أن نيكو سيساهم في أهداف برشلونة في كل 257 دقيقة، وأن الجناح سيكون متوسط تسجيل الأهداف لديه هو 0.31 هدف لكل مباراة في الدوري الإسباني وأيضا صناعة 0.18 لكل 90 دقيقة.



ويملك ويليامز عقدا مع بلباو يمتد حتى عام 2027 وبشرط جزائي بـ 58 مليون يورو، وتسبب مستواه الرائع بجذب أنظار 4 أندية أوروبية كبرى وهي برشلونة وبايرن ميونخ وليفربول وتشيلسي. (العربية)