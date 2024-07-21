هالاند: والدي أجبرني على تقطيع الخشب

Advertisement

لجأ النرويجي إرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي إلى تقطيع الخشب ضمن استعداداته للموسم الجديد.وغاب هالاند عن منافسات كأس أوروبا بعد فشل منتخب بلاده النرويج بالتأهل إلى البطولة القارية، بعد موسم توج خلاله ببطولتي كأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.وكشف هالاند أن الطريقة غير الاعتيادية للتحضير لموسم كرة القدم كانت بنصيحة من والده ألفي.وانتشر فيديو لهالاند وهو يجلس بالقرب من نهر وهو يمارس رياضة "اليوغا" قبل انتشار مقاطع أخرى له وهو يقطع الخشب بمنشار آلي.وأبان إرلينغ: والدي أجبرني على تقطيع الخشب للعمل على قوتي بشكل أكبر، لم يكن لدي خيار.وانضم هالاند لقائمة سيتي المغادرة إلى أميركا استعدادا للموسم الجديد حيث سيلعب "السماوي" أمام أندية سلتيك الأسكتلندي وإي سي ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد. (العربية)