هل يغير ريال مدريد قانون الأولمبياد؟

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أعلن نادي ريال مدريد منذ فترة طويلة أنه لن يسمح بمشاركة لاعبيه في الأولمبياد، في ظل تزامنها مع فترة الإعداد للموسم الجديد 2025/2024.وحرم ريال مدريد بقراره عددا من نجومه من المشاركة في الأولمبياد، على رأسهم الوافد الجديد كيليان مبابي، الذي كان مرشحا لحمل علم بلاده في حفل الافتتاح حال استمراره مع ناديه السابق باريس سان جيرمان.وتعنتت أندية أخرى في السماح للاعبيها بالمشاركة في الأولمبياد سواء بقرار علني أو اتفاق ضمني شفهي مع نجومها، لتحرم المنتخبات الـ16 المشاركة في منافسات كرة القدم من الاستفادة بضم 3 لاعبين فوق سن 23 عاما.بعد موقف ريال مدريد وغيره من الأندية، خرجت بعض المطالبات لفيفا، باعتبار كرة القدم في الأولمبياد منافسة رسمية، يحق للدول فيها استدعاء من تريده من اللاعبين.لكن بالرجوع لسجلات التاريخ فإنه لا يبدو أن فيفا بصدد تعديل هذه اللائحة، بل يبقى ريال مدريد منتصرا في معركة بدأت قبل 92 عاما. (كووورة)