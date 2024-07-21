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رياضة
نيوم السعودي يضم المصري أحمد حجازي .. واتحاد جدة يودعه
Lebanon 24
21-07-2024
|
12:30
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أعلن نادي نيوم المنتمي لدوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم "دوري يلو"، اليوم الأحد تعاقده مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي.
وانتقل حجازي إلى صفوف نادى نيوم الصاعد حديثا لدوري أندية الدرجة الأولى، بعد خروجه من حسابات ناديه السابق اتحاد جدة.
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وكتب نادي نيوم في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "أنهت إدارة نادي نيوم الرياضي إجراءات انتقال اللاعب أحمد حجازي للفريق الأول لكرة القدم قادما من نادي الاتحاد.. بالتوفيق لك يا حجازي".
كما نشر النادي فيديو يتضمن بعض أهداف ومهارات المدافع الدولي المصري.
وذكرت تقارير إعلامية أن مدة عقد حجازي مع فريقه الجديد يمتد لعامين.
وبهذا الانتقال، ينهي حجازي (33 عاما) رحلته مع الاتحاد التي بدأت في تشرين الأول 2020، حيث ساهم في تتويج الفريق بلقبي دوري روشن وكأس السوبر السعودي.
(روسيا اليوم)
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