Advertisement

رياضة

نيوم السعودي يضم المصري أحمد حجازي .. واتحاد جدة يودعه

Lebanon 24
21-07-2024 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1224996-638571830903824628.png
Doc-P-1224996-638571830903824628.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نادي نيوم المنتمي لدوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم "دوري يلو"، اليوم الأحد تعاقده مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي.
وانتقل حجازي إلى صفوف نادى نيوم الصاعد حديثا لدوري أندية الدرجة الأولى، بعد خروجه من حسابات ناديه السابق اتحاد جدة.
Advertisement
وكتب نادي نيوم في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "أنهت إدارة نادي نيوم الرياضي إجراءات انتقال اللاعب أحمد حجازي للفريق الأول لكرة القدم قادما من نادي الاتحاد.. بالتوفيق لك يا حجازي".
كما نشر النادي فيديو يتضمن بعض أهداف ومهارات المدافع الدولي المصري.
وذكرت تقارير إعلامية أن مدة عقد حجازي مع فريقه الجديد يمتد لعامين.
وبهذا الانتقال، ينهي حجازي (33 عاما) رحلته مع الاتحاد التي بدأت في تشرين الأول 2020، حيث ساهم في تتويج الفريق بلقبي دوري روشن وكأس السوبر السعودي.
(روسيا اليوم)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:30 | 2024-07-21
14:00 | 2024-07-21
10:56 | 2024-07-21
10:04 | 2024-07-21
10:00 | 2024-07-21
09:30 | 2024-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24