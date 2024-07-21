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رياضة

برشلونة في انتظار عرض سعودي "ضخم".. اليكم ما يجري في الكواليس

Lebanon 24
21-07-2024 | 14:00
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ينتظر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم "عرضا ضخما" من نادي الهلال السعودي للتعاقد مع نجمه، فيتور روكي، حسبما ذكرت تقارير إعلامية إسبانية.

وأصبح النادي الكتالوني "منفتحا" على انتقال روكي الذي وفد لبرشلونة مطلع عام 2024 قادما من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، حسبما أورد موقع "فوربس" نقلا عن صحيفة "سبورت" الإسبانية.
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وبلغت قيمة الصفقة بين الناديين الإسباني والبرازيلي 65 مليون دولار، لكن موقع "فوربس" أشار إلى أنه من غير المرجح أن يتلقى أتلتيكو باراناينسي المبلغ كاملا، لأن ذلك يعتمد على الحوافز، بحسب التعاقد.

وبات في حكم المؤكد خروج المهاجم البرازيلي، البالغ من العمر 19 عاما، من الكامب نو هذا الصيف، لكن برشلونة يفضل أن يكون انتقاله مؤقتا عن طريق الإعارة.

ويدرك النادي الكتالوني أيضا أن الهلال السعودي حامل لقب بطولة السعودية الذي يلعب في صفوفه البرازيلي نيمار، يرغب في ضم روكي.

ويعد لاتسيو الإيطالي الفريق الأوروبي الأكثر اهتماما بالظفر بخدمات اللاعب البرازيلي اليافع، إذ طلب الإيطاليون بالفعل إعارة اللاعب، مع تفعيل خيار الشراء.

ومع ذلك، ينتظر برشلونة العرض السعودي أولا قبل اتخاذ القرار النهائي، إذ يمكن أن يحصل "البلوغرانا" على دخل غير متوقع من الصفقة مع الفريق السعودي.
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