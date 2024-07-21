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رياضة
مانشستر يونايتد يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع أمرابط
Lebanon 24
21-07-2024
|
15:30
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حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الجدل حول تفعيل شراء عقد الدولي المغربي سفيان أمرابط من نادي فيورنتينا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ولعب أمرابط مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي على سبيل الإعارة من فيورنتينا مع أحقية الشراء نظير 20 مليون يورو.
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وكتب خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أبلغ مانشستر يونايتد نادي فيورنتينا بأنه لن يقوم بتفعيل خيار الشراء بقيمة 20 مليون يورو في عقد سفيان أمرابط".
وأضاف: "مع ذلك، يبقى مانشستر يونايتد مهتما بضم أمرابط ومستعدا لمناقشة الصفقة لكن بشروط مختلفة، لأن اللاعب المغربي يثير إعجاب المدرب إريك تين هاغ".
وأكمل: "هناك اهتمام أيضا من أندية أخرى للتعاقد مع سفيان أمرابط هذا الصيف".
(روسيا اليوم)
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