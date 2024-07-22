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رياضة

بـ"65 مليون دولار".. نادي "الاتحاد" يحسم صفقة موسى ديابي

Lebanon 24
22-07-2024 | 04:00
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تعاقد نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع اللاعب الفرنسي، موسى ديابي، بمبلغ خيالي، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق".

وقالت الصحيفة إن الاتحاد حسم صفقة ديابي بمبلغ 60 مليون يورو (65 مليون دولار).

وأوضحت أن "ديابي، متوسط ميدان أستون فيلا الإنكليزي، سيدافع عن ألوان الفريق (الاتحاد)، بدءا من الموسم الجديد 2024/2025".
وقال فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، في منشور على أكس، إن صفقة ديابي إلى الاتحاد باتت محسومة.
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وأوضح الصحفي الإيطالي أن الناديين توصلا لاتفاق شفهي حول كافة التفاصيل.

وأشار إلى أن قيمة صفقة انتقال اللاعب قد تصل إلى 60 مليون يورو، شاملة الامتيازات والإضافات في التعاقد.
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