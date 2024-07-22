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رياضة

البعثة اللبنانية إلى أولمبياد باريس برئاسة سعادة

Lebanon 24
22-07-2024 | 10:54
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 عممت اللجنة الأولمبية اللبنانية أسماء البعثة الرياضية التي ستشارك في منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة الفرنسي باريس بين 26 تموز الحالي و11 آب المقبل.

ويحضر حفل الإفتتاح كل من رئيس اللجنة بيار جلخ والأمين العام جودت شاكر بدعوة من اللجنة المنظمة.
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وتضم البعثة 27 عضواً بين رياضي واداري ومدرب كالآتي:

المحامي فرنسوا سعادة رئيس البعثة، سمر يونس إدارية.

_ الجودو : عبدو أيوب إداريا وفرنسوا جونيور سعادة مدربا وكرم نوب سغايبوف لاعبا في وزن 90 كيلوغراما.

_ الرماية : ناهي باسيل إداريا ودانيال غنيمي مدربا وغراسيا مخلوف معالجة نفسية وراي باسيل لاعبة في مسابقة الرماية من الحفرة الاولمبية "تراب".

_ التايكواندو : حبيب ظريفة إدارياً ودايفيد سيكوت مدربا وليتيسيا عون لاعبة في وزن 57 كيلوغراما.

_ السباحة : فريد أبي رعد إداريا وفرنسوا غطاس مدربا واللاعبة لين الحاج ( 100 متر صدرا ) واللاعب سيمون الدويهي ( 100 متر حرّة ).

_ المبارزة : عماد نحاس إداريا وتانسيون أنغوران مدربا وفيليب واكيم لاعبا في مسابقة سلاح الشيش.

_ كرة الطاولة : جورج كوبلي إداريا ووسام شيري مدربا وماريانا سهاكيان لاعبة.

_ التنس : فادي يوسف وجوني عبد الله مدربان واللاعبان بنجامين حسن وهادي حبيب.

_ العاب القوى : اللاعب مارك أنطوني إبراهيم

وعشية إفتتاح الدورة، توجّه رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ بكلمة لأفراد البعثة أمل فيها "أن يكون الحضور اللبناني مشرفا في هذا الإستحقاق العالمي على كافة الصعد والمجالات، "وأن نقدّم الصورة الحضارية عن لبنان الوطن والإنسان".

وشدد على اللاعبين واللاعبات الذين يملكون القدرات "بذل قصارى الجهد لتحقيق النتائج الطموحة"، منوها بأهمية شرف التمثيل الوطني الذي ناله كل لاعب ولاعبة، "خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها"، مؤكدا " أن لا مستحيل أمام الإرادات الصلبة".
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