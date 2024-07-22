يوردانيسكو يقرر الرحيل عن منتخب رومانيا

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أعلن الاتحاد الروماني لكرة القدم، الاثنين، أن إدوارد يوردانيسكو، المدير الفني للمنتخب لن يجدد تعاقده وسيرحل عن منصبه بعد مسيرة امتدت عامين قاد خلالها الفريق في منافسات "يورو 2024".وقال الموقع الرسمي للاتحاد: "لن يستمر إدوارد يوردانيسكو، الذي ينتهي عقده نهاية تموز المقبل، على مقاعد بدلاء المنتخب الروماني".وتولى يوردانيسكو، نجل المدير الفني السابق أنجيل يوردانيسكو، المهمة مطلع عام 2022 وقاد الفريق للتأهل لأمم أوروبا «يورو 2024»، التي ودعها المنتخب الروماني بعد خسارته في دور الـ16 أمام المنتخب الهولندي.وخاض المدرب البالغ 46 عاما إجمالي 28 مباراة مع منتخب بلاده حققها خلالها 10 انتصارات، وتعادل في مثلها ونال 8 هزائم.وقال المدرب الروماني عبر فيسبوك، إن مهمته مع رومانيا انتهت ولن يجدد تعاقده الذي ينتهي يوم 31 تموز الجاري.وأضاف أنه يريد قضاء المزيد من الوقت مع عائلته، معلنا تلقيه عدة عروض لكنه لم يجر مفاوضات من أي نوع بخصوص مستقبله. (الاناضول)