أستون فيلا يضم الدولي البلجيكي أمادو أونانا

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تعاقد نادي أستون فيلا الإنجليزي، الاثنين، مع الدولي البلجيكي أمادو أونانا (22 عاما) لاعب خط وسط إيفرتون، في ثامن صفقات "الفيلانز" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وقال النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي بالإنترنت: "يسر أستون فيلا أن يعلن عن توقيع أمادو أونانا من إيفرتون".وتابع: "لاعب خط وسط عميق ماهر في كسر اللعب واستعادة الاستحواذ، يرتبط أونانا بفيلا بعد أن مثل بلجيكا مؤخرًا في بطولة أمم أوروبا 2024".وأضاف: "خطى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما خطواته الأولى في كرة القدم الاحترافية مع فريق هامبورغ في ألمانيا قبل أن يقضي عاما في نادي ليل في الدوري الفرنسي".واستطرد: "انضم أونانا بعد ذلك إلى إيفرتون في صيف عام 2022، وشارك في أكثر من 70 مباراة مع التوفيز، وسجل ثلاثة أهداف في الموسم الماضي، كما خاض 17 مباراة دولية مع منتخب بلاده".ولم يكشف فيلا أو إيفرتون عن تفاصيل العقد سواء مدته أو قيمته، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 50 مليون جنيه استرليني (64.6 مليون دولار).وكان أستون فيلا، الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قد تعاقد في وقت سابق مع كل من روس باركلي، وإيان ماتسن، ولويس دوبين، وجيدن فيلوجين، وصامويل إيلينج جونيور، وكاميرون آرتشر، وإنزو بارينشيا. (الاناضول)