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رياضة

سائقة الدراجات النارية تاتيانا أوزولينا تعرّضت لحادث سير مروّع... تُوفيت على الفور

Lebanon 24
23-07-2024 | 05:56
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لقيت سائقة الدراجات النارية الروسية الشهيرة تاتيانا أوزولينا مصرعها بحادث سير مروع في تركيا.

ويتابع تاتيانا عبر مدونتها التي تحمل اسم "MotoTanya"، مليون شخص في "إنستغرام" وأكثر من 5 مليون شخص في "تيك توك".
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وأفادت تقارير إعلامية بأن دراجة تاتيانا النارية اصطدمت بدراجة يقودها مدون دراجات نارية آخر يدعى أونور أوبوت، في ولاية موغلا التركية على الطريق السريع بين مدينتيّ سوكي وميلاس، بالقرب من قرية ساريتشاي.

وقد توفيت سائقة الدراجة النارية الروسية على الفور، قبل وصول سيارة الإسعاف. (روسيا اليوم)
 
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