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رياضة

من سيكون بديل محمد صلاح في "ليفربول"؟

Lebanon 24
23-07-2024 | 07:39
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أكدت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول في طريقه لإبرام صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة TEAMtalk إن "الريدز" يواصل البحث عن خليفة نجمه الأول محمد صلاح، لافتة إلى أن إدارة النادي استقرت على لاعب ياباني.
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ونقلت الصحيفة عن نظيرتها اليابانية سبونيتشي أن ليفربول وصل إلى المراحل النهائية لإتمام التعاقد مع اللاعب تاكيفوسا كوبو قادماً من ريال سوسييداد.
وأشارت إلى أنّ "ليفربول مستعد لدفع 55 مليون جنيه إسترليني، لإقناع سوسييداد ببيع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً". (الامارات 24)
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