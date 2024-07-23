من سيكون بديل محمد صلاح في "ليفربول"؟

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أكدت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول في طريقه لإبرام صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.وقالت صحيفة TEAMtalk إن "الريدز" يواصل البحث عن خليفة نجمه الأول محمد صلاح، لافتة إلى أن إدارة النادي استقرت على لاعب ياباني.ونقلت الصحيفة عن نظيرتها اليابانية سبونيتشي أن ليفربول وصل إلى المراحل النهائية لإتمام التعاقد مع اللاعب تاكيفوسا كوبو قادماً من ريال سوسييداد.