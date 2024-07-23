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رياضة

من هي أول امرأة عربية أحرزت ميدالية في الألعاب الأولمبية؟ (صورة)

Lebanon 24
23-07-2024 | 09:30
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حفرت البطلة المغربية نوال المتوكل اسمها على ساحة ألعاب القوى المحلية والعربية بعدما أصبحت أول امرأة عربية تحرز ميدالية في الألعاب الأولمبية الصيفية.

ولم يكن للبطلات العربيات أي تواجد على منصات تتويج دورة الألعاب الأولمبية حتى عام 1984، عندما انتزعت المتوكل الميدالية الذهبية في أولمبياد لوس أنجلوس، بتصدرها سباق 400 متر حواجز.
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ودخلت بطلة 400 متر حواجز إلى تاريخ هذا النوع من الرياضات عربيا وإفريقيا حيث أصبحت  أول امرأة إفريقية وعربية تحرز ميدالية ذهبية، وأول امرأة عربية تحصل على ميدالية أولمبية. (روسيا اليوم)
 
 
من هي أول امرأة عربية تحرز ميدالية في الألعاب الأولمبية؟

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