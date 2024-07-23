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رياضة

أغيري يعود لتدريب منتخب المكسيك

Lebanon 24
23-07-2024 | 11:19
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عاد المدرب المخضرم خافيير أغيري للإشراف على منتخب المكسيك لكرة القدم وذلك خلفاً لخايمي لوتسانو المقال من منصبه الأسبوع الماضي.
وقال المسؤول في الاتحاد المكسيكي دويليو دافينو في شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "يسعدنا للغاية أن نعلن عن تعيين خافيير "إل فاسكو" أغيري كمدير فني للمنتخب الوطني".
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وسيكون اللاعب الأسطوري السابق رافايل ماركيز مساعداً لأغيري. (بي إن سبورتس)
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