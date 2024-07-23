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رياضة

كرة السلة.. ألمانيا تسقط وديًا أمام أميركا

Lebanon 24
23-07-2024 | 12:00
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في إطار استعداداتهما للألعاب الأولمبية حقق المنتخب الأميركي لكرة السلة فوزاً صعباً على بطلة العالم ألمانيا بـ92 نقطة لـ88 في الودية التي جمعتهما في لندن.
المنتخب الأميركي بدأ المباراة بقوة وتمكن من إنهاء الربع الأول متقدما بفارق 10 نقاط ورغم محاولات العودة لألمانيا في الربع الثاني حافظ المنتخب الأميركي على تقدمه مع انتصاف اللقاء بفارق 7 نقاط.
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وشهد الربع الثالث ندية كبيرة وتمكن المنتخب الألماني من قلب تأخره بفضل فرانتس فاغنر ليبدأ الربعَ الأخير متفوقاً بفارق ثلاث نقاط، لكن ليبرون جيمس أعاد التوازن للولايات المتحدة بتسجيله سلاتٍ حاسمة في الدقائق الأخيرة منحت منتخبَ العم سام فوزاً اختتم به تحضيراتِه للألعاب الأولمبية بخمسة انتصارات دون خسارة.

وعبر ليبرون جيمس عن سعادته الكبيرة بأن يكون حامل العلم الأمريكي في افتتاح الأولمبياد، وأكد نجم ليكرز بأن هذا يعتبر شرفاً كبيرا له ولعائلته وأصدقائه. (بي إن سبورتس)
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