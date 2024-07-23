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رياضة

ريال مدريد يعلن عن رقم قياسي مذهل

Lebanon 24
23-07-2024 | 23:00
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سجل ريال مدريد إنجازا تاريخيا، لم يحققه أي ناد من قبل، حسبما أعلن في بيان رسمي.

وقال الملكي، اليوم الثلاثاء، إنه أصبح أول ناد لكرة القدم، تتجاوز إيراداته مليار يورو.

وذكر الريال أن دخله في موسم 2023/24، باستثناء انتقالات اللاعبين، وصل إلى مليار و73 مليون يورو، أي بزيادة 27% عن العام الماضي.
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وأضاف أنه حقق أرباحا بقيمة 16 مليون يورو، في السنة المالية 2023/24، مشيرا إلى احتفاظه بأصول ثابتة، بصافي يبلغ 574 مليون يورو. (كووورة)
 
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