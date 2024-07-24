طاقم تحكيم نسوي لإدارة مباراة منتخب مصر الأولى في الأولمبياد





ويقص المنتخب المصري شريط مواجهاته في أولمبياد باريس عندما يواجه الدومينيكان، اليوم الأربعاء، على ملعب "لا بوجوار" في مدينة نانت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

Advertisement

وأسند "فيفا" مهمة إدارة المباراة تحكيميًا لطاقم نسوي بقيادة الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا، على أن يعاونها مواطنتاها ماكاتو بونزو وناومي تيشيروجي كحكمتين مساعدتين، فيما ستكون الجامايكية أوديت هاميلتون حكمة رابعة، كما تم تعيين التايلاندي سيفاكورن بو أودوم حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه الأرجنتيني هيكتور باليتا.



كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم الحكام الذي سيُدير مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد جمهورية الدومينيكان، في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.ويقص المنتخب المصري شريط مواجهاته في أولمبياد باريس عندما يواجه الدومينيكان، اليوم الأربعاء، على ملعب "لا بوجوار" في مدينة نانت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.وأسند "فيفا" مهمة إدارة المباراة تحكيميًا لطاقم نسوي بقيادة الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا، على أن يعاونها مواطنتاها ماكاتو بونزو وناومي تيشيروجي كحكمتين مساعدتين، فيما ستكون الجامايكية أوديت هاميلتون حكمة رابعة، كما تم تعيين التايلاندي سيفاكورن بو أودوم حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه الأرجنتيني هيكتور باليتا.

تبلغ يوشيمي ياماشيتا من العمر 38 عامًا، وهي حكمة دولية معتمدة من "فيفا" منذ عام 2015، وهي أول امرأة أدارت مباراة ببطولة كأس آسيا للرجال، حيث أدارت مباراة أستراليا ضد الهند في دور المجموعات لنسخة 2023 التي أُقيمت مطلع العام الجاري بقطر، كما أدارت أيضًا خلال مسيرتها التحكيمية مباراتين ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتضم المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024 -إلى جانب منتخبي مصر والدومينيكان- منتخبي إسبانيا وأوزبكستان، حيث يلتقيان غدًا الأربعاء أيضًا في تمام الرابعة عصرًا، مع الإشارة إلى أنه يتأهل منتخبان فقط من كل مجموعة إلى دور الـ16 للمنافسات.





وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء منتخب مصر للقميص الأحمر والسروال الأسود والجوارب السوداء، فيما سيرتدي منتخب الدومينيكان الزى الأبيض كاملًا. (win win)