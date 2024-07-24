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رياضة
تطور جديد في حالة نيمار
Lebanon 24
24-07-2024
|
01:32
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شهدت المرحلة الجديدة التي يخوضها البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال السعودي، تطورا واضحا، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.
ويواصل نيمار برنامجه التأهيلي في مقر الهلال بالرياض، للتعافي من إصابة الرباط الصليبي، التي تعرض لها في تشرين الأول الماضي.
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ونشر المتخصص في إصابات الملاعب، ثامر الشهراني، عبر حسابه على "إكس"، فيديو لنيمار وهو يخوض برنامجه التأهيلي، وعلق عليه: "نعم نيمار يتطور في الملعب".
وأوضح: "من تدريبات نجم الهلال الآن في الملعب يوجد تطور واضح في الأداء والحركة عن الأسابيع الماضية في تمارين الملعب".
وتابع: "الثقة بدأت ترتفع، الحركة والتعوّد يبدأ بالتدريج.. كل ما يحتاجه الآن هو استمرارية في أرضية الملعب لأكثر وقت في التدريبات".
واختتم المتخصص في إصابات الملاعب: "بانتظار عودة قوية للنجم البرازيلي".
وكان حساب الهلال عبر "إكس"، نشر صورا للنجم البرازيلي أيضًا أثناء خوضه التدريبات وعلق عليها: "نيمار يعمل بجد ضمن برنامج إعادة التأهيل الخاص به". (كوورة)
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