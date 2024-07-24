Advertisement

رياضة

تطور جديد في حالة نيمار

Lebanon 24
24-07-2024 | 01:32
A-
A+
Doc-P-1225926-638574068729594744.jpg
Doc-P-1225926-638574068729594744.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت المرحلة الجديدة التي يخوضها البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال السعودي، تطورا واضحا، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

ويواصل نيمار برنامجه التأهيلي في مقر الهلال بالرياض، للتعافي من إصابة الرباط الصليبي، التي تعرض لها في تشرين الأول الماضي.
Advertisement

ونشر المتخصص في إصابات الملاعب، ثامر الشهراني، عبر حسابه على "إكس"، فيديو لنيمار وهو يخوض برنامجه التأهيلي، وعلق عليه: "نعم نيمار يتطور في الملعب".

وأوضح: "من تدريبات نجم الهلال الآن في الملعب يوجد تطور واضح في الأداء والحركة عن الأسابيع الماضية في تمارين الملعب".

وتابع: "الثقة بدأت ترتفع، الحركة والتعوّد يبدأ بالتدريج.. كل ما يحتاجه الآن هو استمرارية في أرضية الملعب لأكثر وقت في التدريبات".

واختتم المتخصص في إصابات الملاعب: "بانتظار عودة قوية للنجم البرازيلي".

وكان حساب الهلال عبر "إكس"، نشر صورا للنجم البرازيلي أيضًا أثناء خوضه التدريبات وعلق عليها: "نيمار يعمل بجد ضمن برنامج إعادة التأهيل الخاص به". (كوورة)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:27 | 2024-07-24
23:00 | 2024-07-23
13:58 | 2024-07-23
12:49 | 2024-07-23
12:00 | 2024-07-23
11:19 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24