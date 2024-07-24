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رياضة
دخل التاريخ.. ريال مدريد يصبح أول نادي كرة قدم تتجاوز إيراداته مليار يورو!
Lebanon 24
24-07-2024
|
03:35
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الفائز بثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، أنه أصبح أول نادي كرة قدم في العالم تتجاوز إيراداته حاجز المليار يورو.
وجاء في بيان النادي الذي نشره عبر موقعه الرسمي، أن دخل ريال مدريد وصل في موسم 2023/2024 باستثناء انتقالات اللاعبين إلى مليار و73 مليون يورو أي بزيادة 27% عن العام الماضي.
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وأشار نادي العاصمة الإسبانية إلى أنه حقق أرباحاً بقيمة 16 مليون يورو في السنة المالية 2023/2024، موضحاً أنه يحتفظ بأصول ثابتة بصافي أصول بقيمة 574 مليون يورو. (Bein sports)
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