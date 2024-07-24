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رياضة

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في اجتماع اللجنة الأولمبية

Lebanon 24
24-07-2024 | 05:38
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 بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الأولمبي، وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، ورؤساء الاتحادات الدولية واللجان الأولمبية الوطنية، شارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عضو اللجنة الأولمبية الدولية في اجتماع الدورة الثانية والأربعين بعد المائة للجنة برئاسة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك في قصر المؤتمرات بالعاصمة الفرنسية باريس.
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كما شارك في الاجتماع الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

وناقش الاجتماع الأجندة المطروحة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، كما بحث المجتمعون عددا من الموضوعات الرياضية الإقليمية والدولية المتعلقة بتطوير وتنظيم الفعاليات الأولمبية. (بي إن سبورتس)
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