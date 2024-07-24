يوفنتوس لن يبيع كييزا إلى الخصم اللّدود

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كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن موقف يوفنتوس من بيع لاعبه فيدريكو كييزا، لإنتر ميلان.وبحسب شبكة "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية، فقد منح روما الأولوية للتعاقد مع ماتياس سولي، زميله في يوفنتوس، في حين يركز نابولي على ضم روميلو لوكاكو.وأضاف التقرير أن يوفنتوس لن يقوم ببيع كييزا لإنتر، والذي يعتبر منافسه المباشر في الموسم المقبل.وبالتالي لا يمكن لكييزا الانتقال إلى إنتر إلا كوكيل حر في الصيف المقبل.وأشار التقرير، إلى أن نابولي قد يكون الوجهة الأقرب لكييزا، ما لم يتم التعاقد مع لوكاكو. (كووورة)