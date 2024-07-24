أولمبياد "باريس 2024".. المغرب يتعادل مع الأرجنتين في مباراة مثيرة (صور وفيديو)

انطلقت اليوم الأربعاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" بمباراتين في مسابقة كرة القدم للرجال.

وكانت المباراة الأولى قد انطلقت ما بين المغرب والأرجنتين، حيث قدّم المنتخب العربي أداء قويا، تمكن من خلاله بإدخال الفرحة إلى قلوب الجماهير والمتابعين، إذ كان المغاربة يتطلعون إلى فك عقدة الخروج من دوري المجموعات في المشاركة الثامنة لهم.

وافتتح المغرب مسلسل التهديد مع عرضية خطيرة داخل منطقة الارجنتين أبعدها ألفاريز.

وفي الدقيقة الـ44، نجح المنتخب المغربي في الوصول بسهولة لمناطق المنتخب الأرجنتيني لكن في كل مرة تغيب اللمسة الأخيرة عن زملاء حكيمي.

إلا أن القناص سفيان رحيمي لم يرض أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي حيث استطاع أن يضع هدفا بعد تيكي تاكا رائعة بين اللاعبين.

⚽️🔥🔥 سفيان رحيمي يفتتح التسجيل لأسود الأطلس بعد جملة تكتيكية رائعة#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #الأرجنتين_المغرب#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/6BSGho57Lu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 24, 2024 Advertisement ومع بداية الشوط الثاني حاول المنتخب الارجنتيني تدارك الوضع، إلا أن زملاء أشرف حكيمي منعوهم من ذلك. 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



تصدي البطولة من منير المحمدي و يمنع الفاريز من هدف التعادل 🦁😧😧 #الارجنتين_المغرب | #باريس2024#اولمبياد_باريس | #Paris2024 pic.twitter.com/9Iq1ZiJa4z — قلم كروي (@qalamkorawi99) July 24, 2024 وفي الدقيقة 50، تمكن رحيمي من إضافة الهدف الثاني للمغرب من علامة جزاء ليتقدم المغرب 2-0. ⚽️🔥 سفيان رحيمي من ركلة جزاء يعزز تقدم أسود الأطلس ويدون على الثنائية#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 | #الأرجنتين_المغرب#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/DBVJ7xYbm8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 24, 2024 واحتاج الارجنتين 18 دقيقة، حيث قلّص البديل سيميوني النتيجة 2-1 بعد أن تابع تسديدة من داخل منطقة الجزاء. واستمر التهديد من قبل الفريقين إذ لم يتمكن أي فريق من تسجيل الهدف المفقود. وفي الدقيقة 88 اقتحم مشجعان أرضية الملعب، حيث توقفت المباراة قليلا. وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل، حيث أضاف الحكم 15 دقيقة كوقت بدل عن ضائع. وفي الدقيقة 96، ارتكب حكيمي خطأ فادحًا كاد من خلاله المنتخب الارجنتيني أن يسجّل هدف التعادل. وبعدها بدقيقتين، حاول المنتخب الارجنتيني عبر سيميوني أن يعادل النتيجة إلا أن الكرة اصطدمت بمدافع مغربي وخرجت إلى ركلة ركنية. وحاولت الأرجنتين أن تضغط في الدقائق الأخيرة حيث أضاع اللاعبون عددًا كبيرًا من الفرص. إلا أن الأرجنتين تمكنت من فرض التعادل بهدف قاتل في الدقيقة 16 من الوقت بدل عن ضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل، 2-2. RADEDITORSAVEDTAG_script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">



وفي الدقيقة 12 حاول المنتخب الارجنتيني أن يرفع من مستوى الضغط، إلا أنّه لم يفلح بالامر. ووصولا إلى الدقيقة 18، بقت البداية معقدة للمهاجمين جوليان ألفاريز ولوكاس بلتران اللذين وجدا صعوبة في اختراق الدفاع المغربي الصلب والمتماسك.