أولمبياد "باريس 2024".. المغرب يتعادل مع الأرجنتين في مباراة مثيرة (صور وفيديو)

انطلقت اليوم الأربعاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" بمباراتين في مسابقة كرة القدم للرجال.
وكانت المباراة الأولى قد انطلقت ما بين المغرب والأرجنتين، حيث قدّم المنتخب العربي أداء قويا، تمكن من خلاله بإدخال الفرحة إلى قلوب الجماهير والمتابعين، إذ كان المغاربة يتطلعون إلى فك عقدة الخروج من دوري المجموعات في المشاركة الثامنة لهم.
وافتتح المغرب مسلسل التهديد مع عرضية خطيرة داخل منطقة الارجنتين أبعدها ألفاريز.
وفي الدقيقة 12 حاول المنتخب الارجنتيني أن يرفع من مستوى الضغط، إلا أنّه لم يفلح بالامر. ووصولا إلى الدقيقة 18، بقت البداية معقدة للمهاجمين جوليان ألفاريز ولوكاس بلتران اللذين وجدا صعوبة في اختراق الدفاع المغربي الصلب والمتماسك.
وفي الدقيقة الـ44، نجح المنتخب المغربي في الوصول بسهولة لمناطق المنتخب الأرجنتيني لكن في كل مرة تغيب اللمسة الأخيرة عن زملاء حكيمي.
إلا أن القناص سفيان رحيمي لم يرض أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي حيث استطاع أن يضع هدفا بعد تيكي تاكا رائعة بين اللاعبين.