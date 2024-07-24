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رياضة

بسبب المنشطات.. استبعاد رياضي تونسي من أولمبياد باريس

Lebanon 24
24-07-2024 | 23:00
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قال مصدر مطلع لـ«رويترز»، الأربعاء، إن المصارع التونسي محمد أمين قنيشي استبعد من «أولمبياد باريس 2024» بعد إيقافه لمدة أربع سنوات بسبب المنشطات.
ورفض المصدر الكشف عن اسمه لأنه لا يحق له مناقشة الأمر على الفور.
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وكان قنيشي قد فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية العام الماضي في فئة وزن 130 كيلوغراما للرجال. (الشرق الاوسط)
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