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رياضة

منتخب مصر يظهر بشكل "باهت" في افتتاح مبارياته بالأولمبياد

Lebanon 24
24-07-2024 | 14:30
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ظهر منتخب مصر الأولمبي بشكل باهت، خلال افتتاح مبارياته بمسابقات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، مساء الأربعاء.
وتعادل الأولمبي المصري أمام نظيره منتخب جمهورية الدومنيكان، بنتيجة 0-0، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في البطولة.
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ولم يقدم أي من المنتخبين الأداء المقنع للفوز، وظهرت المباراة بشكل باهت.
وصعب المنتخب المصري مهمة التأهل على نفسه كثيرا، حيث تنتظره مواجهتين أشد صعوبة من الدومنيكان، أمام أوزبكستان وإسبانيا.
(سكاي نيوز)
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