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رياضة
لايبزيغ يرفض عرض برشلونة.. فما القصة؟
Lebanon 24
25-07-2024
|
03:25
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كشف تقرير صحفي إسباني، عن رفض إدارة نادي لايبزيغ الألماني لعرض برشلونة، للظفر بخدمات مهاجم الفريق.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة لايبزيج على استعداد للتخلي عن داني أولمو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 60 مليون يورو، وطابق برشلونة بالفعل هذا الرقم، لكن تم رفضه.
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وأضافت الصحيفة: "تقدم برشلونة بعرض عبارة عن دفعة مقدمة قدرها 40 مليون يورو، بجانب 20 مليون يورو على أقساط، لكن النادي الألماني يريد المزيد من الأموال في الدفع الفوري".
وأشار التقرير، إلى أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، سيواصل العمل على الصفقة لإتمامها هذا الصيف.
ويسعى برشلونة لإنفاق 118 مليون يورو هذا الصيف لضم أولمو ونيكو ويليامز (أولمو 60 مليون يورو، ويليامز 58 مليون يورو)، على الرغم من عدم بيع أي لاعب حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي.
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