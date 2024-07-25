الألمانية كيربر تعتزل التنس

قالت لاعبة التنس الألمانية أنجليك كيربر اليوم الخميس إنها ستعتزل منافسات وبطولات اللعبة بعد دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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وسبق لكيربر (36 عاماً) الفوز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى كما حصلت على الميدالية الفضية الأولمبية في دورة ريو دي جانيرو في 2016 بعد هزيمتها أمام لاعبة بويرتوريكو مونيكا بويج في المباراة النهائية لفردي السيدات.وقالت كيربر عبر وسائل التواصل الاجتماعي "مرة أخرى قبل الألعاب الأولمبية يمكنني فعلاً القول إنني لن أنسى دورة ألعاب باريس الأولمبية الصيفية 2024 لأنها ستكون آخر بطولة أشارك فيها كلاعبة تنس محترفة." (بي إن سبورتس)