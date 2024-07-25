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رياضة
النصر عرقل انتقال لابورت.. لماذا؟
Lebanon 24
25-07-2024
|
16:30
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كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن لابورت أبدى استعدادا للتنازل عن راتبه الضخم مع النصر في آخر موسمين من تعاقده مع النادي السعودي.
وأوضحت أن المدافع الإسباني يتقاضى 24 مليون يورو سنويا مع النصر، ولكن النادي السعودي يرفض فكرة التفريط فيه مجانا.
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ولفتت إلى أن النادي السعودي يريد استعادة الأموال التي استثمرها في ضم إيمريك لابورت من مانشستر سيتي مقابل 27 مليون يورو في صيف العام الماضي.
ونوهت آس أيضا إلى أن لابورت الفائز مع منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024 أبدى استعدادا كبيرا لتخفيض راتبه مع ريال مدريد. (كووورة)
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