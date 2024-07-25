جلخ اطّلع على استعدادات أفراد البعثة اللبنانية الى دورة الألعاب الأولمبية

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اطلع رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار جلخ والأمين العام جودت شاكر على الإجراءات الميدانية والمتابعة الحثيثة لأجل تأمين بطاقات أفراد البعثة اللبنانية الى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس غدا الجمعة.وانتقل جلخ وشاكر الى مقر البعثة اللبنانية في القرية الأولمبية، وكان في استقبالهما رئيس البعثة المحامي فرنسوا سعادة وإدارية البعثة سمر يونس. (الوكالة الوطنية)