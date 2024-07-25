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رياضة

مباراة كرة قدم تحوّلت إلى حلبة مصارعة.. شاهدوا ما حصل بين لاعبين (فيديو)

Lebanon 24
25-07-2024 | 15:02
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شهدت مباراة تشيلسي وريكسهام منعطفا ساخنا بعد دقيقتين من بدايتها، حيث اضطر كل من في الملعب للتدخل لفض اشتباك بين مدافع تشيلسي ليفي كولويل ومهاجم ريكسهام جيمس ماكلين.

وانطلق أمام الجمهور "مشهد أكشن" كان أبطاله كولويل وماكلين، إذ بدأ الشجار بتدخل عنيف من ماكلين ضد كولويل فجّر غضب الأخير وكان بداية شرارة المشادة العنيفة التي تطورت إلى اشتباك بالأيدي لم ينته سوى بتدخل اللاعبين ونزول مدرب ريكسهام فيل باركينسون لأرض الملعب ليساهم في الفصل بين اللاعبين.
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وعلى الرغم من حدة المشادة إلا أن الحكم اختار عدم إصدار أي بطاقات لأن المباراة ودية. (روسيا اليوم)
 

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