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رياضة
رونالدو يستحوذ على شركة كبرى لصناعة البورسلين!
Lebanon 24
26-07-2024
|
01:19
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أصبح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، يملك أسهمًا في شركة "Vista Alegre" البرتغالية والتي تُقوم بصناعة البورسلين (أحد أنواع الخزف) في إسبانيا.
وقالت مجموعة "Visabeira" والتي تمتلك شركة "Vista Alegre" في بيان رسمي، إن عملية الشراء، من شركة كريستيانو رونالدو 'CR7, S.A'، تمت في 12 تموز الجاري، بعدما دخل اللاعب كمستثمر مطلع الشهر الماضي.
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وأضافت المجموعة أن النجم البرتغالي الذي استحوذ على 30 بالمائة من أسهم الشركة: "يحتفظ بحضور إعلامي كبير في إسبانيا، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي كبير في الترويج لعلامتيها التجاريتين Vista Alegre و Bordallo Pinheiro".
من جانبه أكد رونالدو، أن هذا الاستثمار "يعتبر عودة لبلد كنت محبوبًا فيه للغاية، وما زلت أحتفظ فيه بعلاقات شخصية، وأخرى على المستوى الاحترافي".
ويأتي الاستحواذ على هذه العلامة التجارية ضمن سلسلة الأعمال الخاصة لصاحب الـ39 عامًا، في الوقت الذي يفكر خلاله في التوسع في السوق الإسباني، بالإضافة لإنشاء علامته التجارية الخاصة في الشرق الأوسط وآسيا. (win win)
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