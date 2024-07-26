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رياضة

شوهدا معا.. مبابي يواعد سراً عارضة أزياء مُثيرة! (صور)

Lebanon 24
26-07-2024 | 03:12
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أوردت مصادر متعدّدة لموقع Page Six أن نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي يواعد عارضة الأزياء داني غريس ألميدا.

وجاء في تقرير للموقع المتخصص بأخبار المشاهير: "قيل لنا إن مبابي وألميدا استمتعا بلعب البولينغ في Lucky Strike، واحتفلا في ملهى LIV الليلي، وتناولا العشاء في Kiki on the River. أخبرنا أحد الجواسيس أنهما كانا مرتاحين جداً وأيديهما على أرجل بعضهما البعض وأمسكا بأيدي بعضهما".
 
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ورغم أن من غير الواضح منذ متى كان الثنائي يلتقيان، فقد شاركت ألميدا في نيسان الماضي فيديو على Instagram من إحدى مباريات "باريس سان جيرمان"، نادي مبابي السابق قبل انتقاله حالياً إلى "ريال مدريد".
 
وقالت ألميدا في تصريح للموقع: "أنا شخصياً لا أرغب في التعليق على حالتنا في هذا الوقت".
 
 
 
 
وكان مبابي قد ارتبط سابقاً بشكل رومانسي بعارضة الأزياء البلجيكية ستيفاني روز بيرترام، وكذلك عارضة الأزياء المتحولة جنسياً إينيس راو. وفي عام 2022، أظهرت الصور مبابي وهو يستمتع بيوم في المحيط مع راو، وفي وقت ما يحملها بين ذراعيه حول اليخت.

وتم ربط مبابي بشائعات قوية مع عارضة "فيكتوريا سيكريت" ستيلا ماكسويل في عام 2022.(لها)


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