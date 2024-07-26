تعرّض فريق الأرجنتين للسرقة في فرنسا

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أكد خافيير ماسكيرانو المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأولمبي أنّ مقرّ تدريبات الفريق تعرض للسرقة قبل الخسارة أمام المغرب 2-1 في افتتاح مشوار الفريقين في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024.وقال ماسكيرانو: لقد ذهبوا إلى التدريبات وسرقونا خلال الأولمبياد، لم نرغب في قول أي شيء بعد التدريب، من المزعج حدوث مثل تلك الأمور.وأشار لاعب ليفربول وبرشلونة السابق إلى أن ساعة يد لاعب الوسط تياغو ألمادا كانت من ضمن المسروقات. (العربية)