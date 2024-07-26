نادي "بوردو" يهبط إلى الدرجة الثالثة ويشهر إفلاسه

Advertisement

أعلن نادي "بوردو" الذي سبق له الفوز بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ست مرات، أنه تقدم بطلب لإشهار إفلاسه بعد أيام فقط من هبوطه إلى دوري الدرجة الثالثة المحلي بعد انسحاب ملاك نادي ليفربول الإنكليزي من محادثات للاستحواذ عليه.وفي وقت سابق من الشهر الجاري قررت الهيئة الوطنية للرقابة الإدارية هبوط بوردو من الدرجة الثانية إلى الثالثة بسبب مشكلات مالية. (العربية)