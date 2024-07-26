عانى من التنمر وعاش حياة مأسوية قبل أن يصبح أسطورة.. من هو ملك الميداليات الأولمبية؟

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يعد السباح الأميركي مايكل فيلبس الذي يلقب بـ"ملك الميداليات"، هو الرياضي الأكثر تتويجا في تاريخ الألعاب الأولمبية برصيد 28 ميدالية، منها 23 ذهبية، علما بأن بلاده تعد أيضا البلد الأكثر تتويجا بحصولها على أكثر من 5 آلاف ميدالية أولمبية.ولد مايكل فريد فيلبس في 30 يونيو عام 1985 في مدينة "بالتيمور" الأميركية، وعاش حياة مأساوية ربما أكثر من أي رياضي آخر، فقد كان يعاني أسوأ معاملة سواء من مدرسيه أو أصدقائه الطلاب، فقد كان الطلاب يسخرون منه لأنهم كانوا يرونه الشخص صاحب الملامح غريبة الأطوار، بالإضافة إلى ذلك كان فيلبس يكره المدرسة ليس لسبب الإهانة المستمرة ولكن بسبب عدم قدرته على الحصول على علامات مرتفعة في مواده الدراسية.واختلطت الأمور على فيلبس وزادت المشاكل لطفل مازال صغيرا، الأمر الذي أصابه بمرض نفسي وجسدي دفع والدته للذهاب به إلى أحد الأطباء النفسيين والذي نصحها بأن تجعله يمارس الرياضة يوميا وبدأ بالفعل فيلبس بممارسة الرياضة خاصة رياضة السباحة ليصنع من نفسه لاحقا بطلا أسطوريا في الألعاب الأوليمبية بتتويجه بـ28 ميدالية أولمبية.نجح فيلبس الذي تم الاعتراف به كأعظم رياضي في القرن الحادي والعشرين من قبل شبكة "ESPN"، في جمع هذا الكم الهائل من الميداليات خلال مشاركته في أربع دورات أولمبية بين العامين 2004 و2016.وفي ما يلي قائمة الميداليات التي توج بها فيلبس على مدار مسيرته ألأولمبية:أولمبياد أثينا 2004: حصد فيلبس ست ميداليات ذهبية وبرونزيتين، وكانت الميداليات الذهبية في سباقات 100 متر فراشة، و200 متر فراشة، و200 متر فردي متنوع، و400 متر فردي متنوع، و400 متر فردي متنوع، و4 × 200 متر تتابع حر، و4 × 100 متر فردي متنوع، بينما حصد البرونزيتين في سباقي 200 متر حرة و4 × 100 متر تتابع حر.أولمبياد بكين 2008: حصد فيلبس ثماني ذهبيات وكانت في سباقات 200 متر حرة، و100 متر فراشة، و200 متر فراشة، و200 متر فردي متنوع، و400 متر فردي متنوع، و4 × 100 تتابع حر، و4 × 200 متر تتابع حر، و4 × 100 متر فردي متنوع.أولمبياد لندن 2012: حصد فيلبس أربع ذهبيات وفضيتين وكانت الذهبيات في سباقات 100 متر فراشة، و200 متر فردي متنوع، و4 × 200 متر تتابع حر، و4 × 100 متر فردي متنوع، بينما كانت الفضيتان في سباقي 200 متر فراشة و4 × 100 متر تتابع حر.أولمبياد ريو دي جانيرو 2016: حصد فيلبس خمس ذهبيات وفضية، وجاءت الذهبيات في سباقات 200 متر فراشة، و4 × 100 متر تتابع حر، و200 متر فردي متنوع، و4 × 200 متر تتابع حر، و4 × 100 تتابع متنوع، بينما جاءت الفضية في سباق 100 متر فراشة.