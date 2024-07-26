أولمبياد "باريس 2024".. أوّل عربي يُستبعد بسبب المنشطات!

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بعدما كان من المقرر أن يلعب أول مباراة له الثلاثاء، أعلنت وكالة الاختبارات الدولية، الجمعة، أن نتيجة اختبار لاعب جودو من العراق جاءت إيجابية لاثنين من المنشطات البنائية خلال أولمبياد باريس.سجاد غانم، وهو لاعب أولمبي يبلغ من العمر 28 عاما، أصبح أول رياضي أولمبي تأتي نتيجة فحصه للمنشطات إيجابية بعد اكتشاف مادتي الميثاندينون والبولدينون في عينة تم أخذها منه في باريس الثلاثاء.وقالت وكالة الاختبارات الدولية، التي تشرف على برنامج مكافحة المنشطات أثناء دورة الألعاب التابعة للجنة الأولمبية الدولية، إنه تم إيقاف غانم مؤقتا لحين رفع دعوى تأديبية.وأضافت: "هذا يعني منع الرياضي من المنافسة أو التدريب أو تدريب خرين أو المشاركة في أي نشاط خلال دورة الألعاب الأولمبية" باريس 2024. (سكاي نيوز)