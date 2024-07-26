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رياضة

إيفرتون يضم الدنماركي ليندستروم

Lebanon 24
26-07-2024 | 14:19
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أعلن نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز ضم الدنماركي ياسبر ليندستروم معاراً من نادي نابولي الإيطالي، لموسم واحد مع خيار الشراء في الصيف المقبل.
ورغم عدم الإفصاح عن أي تفاصيل مالية تتعلق بقيمة الصفقة فإن وسائل إعلام إيطالية قدرت قيمتها بنحو ثلاثة ملايين يورو (3.26 مليون دولار) إلى جانب موافقة إيفرتون على دفع 22 مليون يورو في حالة قرر شراء اللاعب البالغ 24 عاماً العام المقبل.
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وقال ليندستروم عبر موقع إيفرتون على الإنترنت: "العام الماضي كان عاماً صعبا بالنسبة لي لكني سعيد جداً بوجودي هنا الآن وأتوق لبدء مسيرتي مع الفريق". (بي إن سبورتس)
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