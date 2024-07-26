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رياضة
إصابة ألابا تُقلق ريال مدريد
Lebanon 24
26-07-2024
|
23:00
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تمثل عميلة تعافي المدافع النمساوي ديفيد ألابا، مصدر قلق لريال مدريد في الوقت الراهن وذلك قبل أيام قليلة من بدء الموسم الجديد.
وبحسب شبكة "ريليفو" يبدو أن عودة اللاعب التي كان من المتوقع حدوثها في شهر تشرين الأول المقبل، لن تحدث كما كان متوقعًا.
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وعانى ألابا من إصابة قوية في الركبة منذ شهر كانون الأول الماضي في مواجهة فياريال، وذلك في الوقت الذي ضربت فيه إصابات الركبة نجوم ريال مدريد بالموسم الماضي مثل تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو. (كووورة)
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