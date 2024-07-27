من بينهن "غشاشة موقوفة".. أكثر الرياضيات جاذبية في العالم يُشاركن في أولمبياد باريس (صور)





أليس شميدت

تتنافس الرياضية الأكثر جاذبية في العالم، شميدت البالغة من العمر 25 عاما في أول دورة ألعاب أولمبية لها على الإطلاق، وتشارك في سباق التتابع 4x400 متر لصالح ألمانيا.

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ومع ذلك، وعلى الرغم من أن هذه هي أول مشاركة أولمبية لها، إلا أن الشقراء الجميلة أصبحت معروفة بالفعل لدى الجماهير في جميع أنحاء العالم.



مظهرها المذهل يجعلها واحدة من اللاعبات الأكثر شعبية في العالم، مع أكثر من 5 ملايين متابع على "إنستغرام".



في العام الماضي، شاركت شميدت في عرض أزياء "هوغو بوس" خلال أسبوع الموضة في ميلان. في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس تُشارك مجموعة من أكثر الرياضيات جاذبية في العالم، خطفن الأنظار بسبب نجاحاتهن وجمالهن.أليس شميدتتتنافس الرياضية الأكثر جاذبية في العالم، شميدت البالغة من العمر 25 عاما في أول دورة ألعاب أولمبية لها على الإطلاق، وتشارك في سباق التتابع 4x400 متر لصالح ألمانيا.ومع ذلك، وعلى الرغم من أن هذه هي أول مشاركة أولمبية لها، إلا أن الشقراء الجميلة أصبحت معروفة بالفعل لدى الجماهير في جميع أنحاء العالم.مظهرها المذهل يجعلها واحدة من اللاعبات الأكثر شعبية في العالم، مع أكثر من 5 ملايين متابع على "إنستغرام".في العام الماضي، شاركت شميدت في عرض أزياء "هوغو بوس" خلال أسبوع الموضة في ميلان.

مولي كودري

من المتوقع أن تفوز لاعبة القفز بالزانة، البريطانية كودري البالغة "24 عاما" بالميدالية الذهبية في باريس 2024.



وخطفت الأضواء بعد أن نجحت في أن تصبح بطلة العالم في بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات المغلقة في مارس الماضي.



يوليا ليفتشينكو

لاعبة القفز العالي ليفتشينكو هي الأخرى التي خطفت الأضواء بالصور التي تنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، وغالبا ما تشارك صاحبة الـ "26 عاما" أسلوب حاتها، بالإضافة إلى مغامراتها التدريبية في جميع أنحاء العالم لمتابعيها على "إنستغرام" البالغ عددهم 462 ألفا.



هذه المرة الثالثة التي تمثل فيها أوكرانيا، بعد أن ظهرت لأول مرة في ريو 2016، قبل حصولها على المركز الثامن في طوكيو 2020.



كما فازت ببطولة أوروبا تحت 23 عاما في مناسبتين.



أليشا نيومان

نيومان "30 عاما"، هي نجمة كندية في رياضة القز بالزانة، مؤخرا حققت المركز الثاني في بطولة الدوري الماسي بلندن.



وشاركت في الألعاب الأولمبية في عامي 2016 و2020 لكنها لم تحصل على أي ميدالية.



يانا إيغوري

نجمة المبارزة وصفت بأنها أكثر الرياضيين الأولمبيين جمالا، واشتهرت النجمة الروسية "30 عاما" بسبب موهبتها الرياضية الهائلة وصورها المذهلة على الإنترنت.



في دورة الألعاب الأولمبية 2016، فازت بالميداليات الذهبية في كل من مسابقة المبارزة الفردية للسيدات ومسابقة الفرق.



وواصلت إيغوري نجاحها في 2021، حيث تغلبت على منافستيها منذ فترة طويلة صوفيا فيليكايا وأولغا خارلان لتحصد الميدالية الذهبية.



وصفتها صحيفة "ذا صن" البريطانية بمحبوبة وسائل الإعلام الروسية.



ليكي كلافير

تعتبر العداءة الهولندية ليكي "25 عاما" منافسة لعرش أليسا شميدت.



وشاركت في طوكيو 2020 ورغم أنها لم تحصل على ميدالية، فإن خبرتها في سباق التتابع 4x400 متر سوف تخدمها بشكل جيد في أولمبياد باريس.



يوليا إيفيموفا

السباحة الروسية بطلة العالم 6 مرات، هي شخصية مثيرة للجدل، ووصفها منافسوها بأنها "غشاشة".



تم إيقاف إيفيموفا، التي تبلغ 32 عاما، لمدة 16 شهرا في 2013 بعد فشلها في اختبار المنشطات.



في 2016، حصلت على الميدالية الفضية في سباق 100 متر على الصدر.(العربية)



