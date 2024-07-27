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رياضة

ترقب لأول مواجهة عربية إسرائيلية في اولمبياد باريس.. هل ستحصل؟

Lebanon 24
27-07-2024 | 02:11
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تسود حالة من الترقب لمعرفة إذا كان الجزائري مسعود إدريس سيواجه الإسرائيلي طاهر بوتبول، وذلك بعدما وقعا معا في دور الـ32 من منافسات الجودو لوزن 73 كيلوغرام في أولمبياد باريس، الذي افتتح الجمعة.

والمباراة تمثل المواجهة الأولى بين منافسين عربي وإسرائيلي في أولمبياد باريس.
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وبما أن الجزائر لا تعترف بإسرائيل ومن المساندين بقوة للقضية الفلسطينية، قد يقرر ابن الـ22 عاما السير على خطى مواطنه لاعب الجودو أيضا فتحي نورين الذي انسحب من أولمبياد طوكيو قبل 3 أعوام، بسبب إمكانية مواجهة إسرائيلي.
وكان مقررا أن يتواجه نورين مع السوداني محمد عبد الرسول في مباراته الأولى، مع احتمالية أن يلتقي بعدها بوتبول، الذي تأهل حينها إلى دور الـ32 من دون أن يلعب.
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