Advertisement

رياضة

أول ميدالية في أولمبياد باريس.. من أحرزها؟

Lebanon 24
27-07-2024 | 05:46
A-
A+
Doc-P-1227141-638576814208054336.jpg
Doc-P-1227141-638576814208054336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحرزت كازاخستان الميدالية الأولى في أولمبياد باريس، وذلك بنيلها برونزية بندقية هواء مضغوط 10 أمتار مختلط للفرق بفوزها على ألمانيا 17-5، اليوم السبت.

ونالت كازاخستان البرونزية بفضل ألكسندرا لو وإسلام ساتباييف، اللذين تغلبا في مباراة المركز الثالث على آنا يانسن وماكسيميليان أولبريخ.
Advertisement


وتتواجه كوريا الجنوبية مع الصين على الميدالية الذهبية في وقت لاحق من اليوم السبت. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:38 | 2024-07-27
04:00 | 2024-07-27
03:07 | 2024-07-27
03:00 | 2024-07-27
02:30 | 2024-07-27
02:11 | 2024-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24