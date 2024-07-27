أول ميدالية في أولمبياد باريس.. من أحرزها؟

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أحرزت كازاخستان الميدالية الأولى في أولمبياد باريس، وذلك بنيلها برونزية بندقية هواء مضغوط 10 أمتار مختلط للفرق بفوزها على ألمانيا 17-5، اليوم السبت.ونالت كازاخستان البرونزية بفضل ألكسندرا لو وإسلام ساتباييف، اللذين تغلبا في مباراة المركز الثالث على آنا يانسن وماكسيميليان أولبريخ.وتتواجه كوريا الجنوبية مع الصين على الميدالية الذهبية في وقت لاحق من اليوم السبت. (سكاي نيوز)