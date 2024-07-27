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رياضة
أول ميدالية في أولمبياد باريس.. من أحرزها؟
Lebanon 24
27-07-2024
|
05:46
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أحرزت كازاخستان الميدالية الأولى في أولمبياد باريس، وذلك بنيلها برونزية بندقية هواء مضغوط 10 أمتار مختلط للفرق بفوزها على ألمانيا 17-5، اليوم السبت.
ونالت كازاخستان البرونزية بفضل ألكسندرا لو وإسلام ساتباييف، اللذين تغلبا في مباراة المركز الثالث على آنا يانسن وماكسيميليان أولبريخ.
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وتتواجه كوريا الجنوبية مع الصين على الميدالية الذهبية في وقت لاحق من اليوم السبت. (سكاي نيوز)
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