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رياضة

خبر حزين يهز هذا النادي.. وفاة لاعب عربي بارز فمن هو؟

Lebanon 24
27-07-2024 | 08:57
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توفي نجم نادي الأهلي المصري السابق لكرة القدم محمود صالح اليوم السبت، عن عمر ناهز 64 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعى مجلس إدارة الأهلي الراحل محمود صالح وقال في بيان: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن ‏والأسى، الكابتن محمود صالح، لاعب الأهلي الأسبق الذي وافته المنية اليوم".
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وتابع: "ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ‏ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويعد محمود صالح من أبرز مدافعي الأهلي في جيل الثمانينيات، وحصد مع الفريق الأحمر لقب الدوري خمس مرات وكأس مصر ست مرات، إلى جانب التتويج بلقبي دوري أبطال إفريقيا مرتين وكأس الكؤوس الإفريقية ثلاث مرات.

واعتزل محمود صالح لعب كرة القدم عام 1992، وعمل في مجال التدريب في قطاع الناشئين بالأهلي، حتى تقلد منصب المدرب العام لفريقي بيتروجت ثم إنبي. (روسيا اليوم)
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