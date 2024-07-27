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رياضة

الصين تحرز ذهبية السيدات في الغطس من لوح متحرك

Lebanon 24
27-07-2024 | 10:00
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أحرزت الصين ذهبية فرق السيدات في الغطس من لوح متحرك ارتفاع 3 أمتار بالفوز على الولايات المتحدة التي نالت الميدالية الفضية، فيما تحصلت بريطانيا على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
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