الصين تحرز ذهبية السيدات في الغطس من لوح متحرك

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أحرزت الصين ذهبية فرق السيدات في الغطس من لوح متحرك ارتفاع 3 أمتار بالفوز على الولايات المتحدة التي نالت الميدالية الفضية، فيما تحصلت بريطانيا على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.