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رياضة
الصين تحرز ذهبية السيدات في الغطس من لوح متحرك
Lebanon 24
27-07-2024
|
10:00
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أحرزت الصين ذهبية فرق السيدات في الغطس من لوح متحرك ارتفاع 3 أمتار بالفوز على الولايات المتحدة التي نالت الميدالية الفضية، فيما تحصلت بريطانيا على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
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