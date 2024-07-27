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رياضة
رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية يحسم قضية الانسحاب أمام اللاعبين الإسرائيليين
Lebanon 24
27-07-2024
|
09:45
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أكد رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب أنه "لن يطلب من رياضييه المشاركين حالياً في الألعاب الأولمبية في باريس، الانسحاب بحال أوقعتهم القرعة مع لاعبين اسرائيليين.
وفي أكثر من حالة سابقة، انسحب رياضيون عرب في محافل دولية تفادياً لمواجهة رياضيين من إسرائيل رفضاً للتطبيع، ما عرّضهم لعقوبات الإيقاف من الاتحادات الدولية.
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وقال الرجوب من مقرّ البعثة الفلسطينية لوكالة فرانس برس: "أوّلاً لن أعطي هكذا تعليمات، لكن يمكنك سؤال الرياضيين. أحدهم خسر ثمانين شخصاً من عائلته وأقاربه".
وأضاف الرجوب الذي يرأس أيضا الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم "لن أطلب أبداً هذا الشيء. أطلب من الرياضيين الالتزام بالشرعة الأولمبية".
وعمّا إذا كان سيعاقب الرياضيين الذين ينسحبون من مواجهة إسرائيلي، ترك الرجوب الكرة في ملعب رياضييه " تعليماتي واضحة. من يخالف الشرعة الأولمبية هي إسرائيل. هل تصرّفت اللجنة الأولمبية الدولية في ما يتعلق بالمسألة الفلسطينية وفقاً للشرعة الأولمبية؟. عندها يمكن الحكم على الرياضيين الفلسطينيين".
تابع "لماذا تطلبون من الضحية عدم الردّ والتعبير وعرض معاناة شعبه؟ اسألوا المجرمين الذين يرتكبون الإبادات والتطهير العرقي ودمّروا كل المنشآت الرياضية والذين يستخدمون بعضها في غزة كمعسكرات اعتقال. قارنوهم بما قام به النازيون القرن الماضي وتحصلون على الإجابة".
وتشارك البعثة الفلسطينية بثمانية رياضيين في أولمبياد باريس 2024، باحثة عن تحقيق أول ميدالية في تاريخها. (الحرة)
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