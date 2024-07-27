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رياضة

أولمبياد باريس.. الأرجنتين تهزم العراق

Lebanon 24
27-07-2024 | 12:45
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تغلب منتخب الأرجنتين الأولمبي على نظيره العراق بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية، من منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس.
وتقدمت الأرجنتين عبر تياغو ألمادا في الدقيقة 15، لكن العراقيين عدلوا النتيجة بهدف لأيمن حسين بنهاية الشوط الأول.
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وفي الشوط الثاني، نجح لوتشيانو غوندو وإزيكويل فرنانديز في تحقيق التفوق لـ"راقصي التانغو"، في الدقيقتين 62 و85 على التوالي.
(سكاي نيوز)
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