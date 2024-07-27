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رياضة
الفيفا يعاقب فريق كندا للسيدات بعد فضيحة تجسس في أولمبياد باريس
Lebanon 24
27-07-2024
|
15:00
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السبت، خصم ست نقاط من فريق كندا للسيدات المشارك في أولمبياد باريس وإيقاف مدربته بيف بريستمان لعام واحد على خلفية فضيحة استخدام طائرة مسيرة للتجسس على تدريب فريق منافس.
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كما قرر "الفيفا" إيقاف المسؤولين الكنديين جوزيف لومباردي وياسمين ماندر لعام واحد.
وكانت اللجنة الأولمبية الكندية استبعدت هي الأخرى بريستمان، بعد قرار الاتحاد الكندي للعبة إيقافها بسبب فضيحة التجسس.
وفازت كندا على نيوزيلندا 2-1 في المباراة الافتتاحية للكرة النسائية في ألعاب باريس الخميس، وهي المباراة التي غابت عنها بريستمان طواعية بعد تفجر فضيحة التجسس هذا الأسبوع.
وعطلت طائرة مسيرة يحركها أحد أعضاء فريق كرة القدم النسائي الكندي فترة تدريبية للمنتخب النيوزيلندي يوم الإثنين الماضي قبل أيام قليلة من المباراة الافتتاحية ضد الفريق المتوج بالميدالية الذهبية في ألعاب طوكيو 2020.
واعتذرت بريستمان للاعبات نيوزيلندا عما حدث، وقالت إن المسؤولية النهائية تقع على عاتقها.
(سكاي نيوز)
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