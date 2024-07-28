لاعب جودو عراقي يتقدم باعتراض على إيقافه.. في أولمبياد باريس





وقال مدير المكتب الخاص لرئيس اللجنة الأولمبية العراقية، أحمد العلوجي، إن "مدرب الجودو التونسي، أنس بو محمد، تقدم بشكوى رسمية في باريس لدى محكمة متخصصة بالنظر في القرارات المتعلقة بفحص المنشطات لدى الرياضيين، لتخفيف العقوبة عليه وعلى لاعب الجودو (العراقي) سجاد غانم، بعد ظهور نتيجة فحص (إيجابية)".

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ولفت العلوجي إلى أن بو محمد كلف محامياً للاستئناف ضد قرار العقوبة الدولية. قالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن لاعب الجودو، سجاد غانم، تقدم مع مدربه باعتراض على إيقافهما لمدة 4 أعوام، بعد ثبوت تعاطيه منشطات محظورة خلال الألعاب الأولمبية في باريس.وقال مدير المكتب الخاص لرئيس اللجنة الأولمبية العراقية، أحمد العلوجي، إن "مدرب الجودو التونسي، أنس بو محمد، تقدم بشكوى رسمية في باريس لدى محكمة متخصصة بالنظر في القرارات المتعلقة بفحص المنشطات لدى الرياضيين، لتخفيف العقوبة عليه وعلى لاعب الجودو (العراقي) سجاد غانم، بعد ظهور نتيجة فحص (إيجابية)".ولفت العلوجي إلى أن بو محمد كلف محامياً للاستئناف ضد قرار العقوبة الدولية.

وأوضح أن "المدرب التونسي لا يعلم بتعاطي اللاعب غانم مكملات غذائية تحتوي على مواد محظورة"، وأنه "تفاجأ بالنتيجة الإيجابية لدى خضوعه لفحص المنشطات، مما تسبب بصدمة كبيرة للبعثة الأولمبية العراقية".



وأشار العلوجي إلى أن بو محمد ولاعبه والمحامي الفرنسي، سيمتثلون أمام القاضي المختص في باريس، الأحد، لتقديم الدفوعات اللازمة بغية تخفيف مدة الإيقاف عن مزاولة الرياضة والعمل الرياضي، البالغة 4 سنوات.



يشار إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، عقيل مفتن، أمر بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة، ومن يقف خلف الموضوع، معتبرا أنه "مسيء لسمعة الرياضة العراقية على المستوى الدولي".