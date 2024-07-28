أول سباحة سعودية في أولمبياد باريس.. إليكم أبرز المعلومات عن مشاعل العايد

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تبدأ السباحة السعودية مشاعل العايد، الأحد، أولى منافساتها في أولمبياد باريس 2024، إذ تستعد الشابة بحماسة لتقديم عرض يليق بالبطولة في منافسات الـ200 متر حرة.ونقلت وسائل إعلام عن السباحة السعودية حديثها عن الاستعدادات للأولمبياد، موضحة أنها خضعت لمعسكر تحضيري في فرنسا على مدار أسبوعين، معبرة عن سعادتها بالتجربة.وعن كونها أول سباحة سعودية تشارك في الأولمبياد عبر التاريخ، قالت العايدي إن "مجرد التفكير في هذه الفرصة الرائعة من خلال مشاركتي في أولمبياد باريس بصفتي أول سباحة سعودية عبر التاريخ يغمرني بالفرح والفخر".للمرة الثانية، تخطف السباحة السعودية مشاعل العايد الأضواء بعدما باتت أول سباحة سعودية تشارك في دورة الألعاب الأولمبية، في إنجاز جديد بعدما سجلت إنجازًا مهمًّا بحصدها الميدالية البرونزية سباق 50 مترًا حرة و50 مترًا سباحة بدورة الألعاب السعودية بالعاصمة الرياض في تشرين الثاني 2022.وقبل انطلاق المنافسات الرسمية في أولمبياد باريس 2024، برزت معلومات عن مشاعل العايد. فهي تبلغ من العمر 17 عامًا، بدأت ممارسة السباحة في سن السادسة عن طريق برنامج تعليمي في مصر.مارست رياضات متنوعة، مثل: الباليه والتنس والجمباز وكرة القدم والجري قبل احتراف السباحة، والتحقت بمدرسة تعليم السباحة في الكويت عام 2013، وقضيت نحو عامين في تعلم الأساسيات مع مدربين مختصين، وبدأت مشوارها الرياضي البارز مع نادي الاتفاق.اكتشف الاتحاد السعودي للسباحة موهبتها، وضمها تحت مظلة (المركز الأولمبي الوطني)، ونجحت في اقتناص 7 ميداليات سابقة في منافسات رسمية، كما كان التتويج الأول بـ3 ميداليات برونزية وفضية واحدة في دورة الألعاب السعودية 2023.عادت وتوجت بذهبية سباق 100 متر صدر تحت 18 عامًا بدورة الألعاب الخليجية للشباب 2024 في الإمارات، ونجحت في تحقيق أول ميدالية ذهبية نسائية للمملكة في تاريخ السباحة.ونالت فضيتي منافسات 100 متر فراشة و100 متر حرة بدورة الألعاب الخليجية للشباب 2024، وتنافس في أولمبياد باريس 2024 في سباق 200 متر حرة كما انضمت لمعسكر الفريق السعودي في نورماندي منذ إعلان مشاركتها الأولمبية في الـ9 من تموز 2024.