نفقات صهر بيل غيتس بالأولمبياد.. توضيح من الاتحاد المصري للفروسية

قال الاتحاد المصري للفروسية، الأحد، إن الفارس نائل نصار، صهر قطب التكنولوجيا بيل غيتس، الذي يتنافس في رياضة الفروسية باسم مصر في أولمبياد باريس 2024، لن يكلف الدولة المصرية أي مبالغ مالية أثناء مشاركته في البطولة.

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ولفت الاتحاد في بيان على صفحته بموقع فيسبوك، إلى أن نصار، مقيم في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن جميع طاقم تدريبه وهم الطبيب البيطري، والسياس، ومالكي الجواد، والأطقم المساعدة سيسافرون مباشرة من الولايات المتحدة إلى باريس بمعرفتهم الشخصية وعلى نفقتهم الخاصة.







وتابع البيان "تم إدراج أسماء الطاقم في البعثة لغرض واحد فقط وهو إمكانية إصدار تصاريح دخول لملاعب المباريات والإسطبلات ومزاولة مهامهم لدعم الفارس، وليس بهدف الحصول على دعم مادي من الدولة المصرية".

وجاء بيان الاتحاد ردا على حملة في مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى تكفُّل السلطات المصرية بقيمة نقل 9 إدرايين إلى فرنسا، بجانب الفارس نصار.



وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مستندات، قالوا إنها تؤكد قيام السلطات المصرية المختصة بتحمُّل تكاليف رحلة نصار وطاقمه المعاون إلى فرنسا.





وأوضح البيان إلى أن نصار أبلغ الاتحاد بأنه سينقل الجواد الخاص به من الولايات المتحدة إلى فرنسا بالطائرة على نفقته الخاصة، وأنه تنازل عن أي دعم مادي له ولفريقه.

ويتنافس نصار، زوج جينيفر غيتس، الابنة الكبرى لبيل غيتس وميليندا فرينش غيتس، في ثان أولمبياد له بعد حصوله على المركز الرابع والعشرين في رياضة القفز على الخيل في أولمبياد 2020.

ونصار يدير مع غيتس مجموعة من مرافق التدريب، Evergate Stables، ومقرها في بقعة الفروسية الساخنة في ويلينغتون بولاية فلوريدا.

ولطالما كانت رياضة الفروسية شائعة بين الأثرياء، إذ تكلف الخيول الفاخرة الملايين وتكلف رعايتها مئات الآلاف كل عام. واحتلت آنا كاسبرزاك، الوريثة الدنماركية لثروة تقدر بمليار دولار، المركز الرابع عشر في أولمبياد 2016. وتنافس أبناء مليارديرات آخرون مثل إيف جوبز، وجورجينا بلومبرغ، جميعهم بشكل جدي في هذه الرياضة.

ونصار، البالغ من العمر 33 عامًا، تزوج من جينيفر، 27 عامًا، في مزرعة في مقاطعة ويستشستر، بنيويورك، في تشرين الاول 2021، ورزقا بابنتهما ليلى في مارس 2023، بحسب مجلة "بيبول".



وجنيفر، التي تخرجت من جامعة كولومبيا بدرجة الماجستير في الصحة العامة في أيار 2023، فارسة ماهرة. ونصار، خريج جامعة ستانفورد عام 2013 وحاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، وسبق أن مثل مصر في أولمبياد 2012 و2020. (الحرة)