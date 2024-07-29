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رياضة

المصري محمد السيّد يحرز برونزية السيف في أولمبياد باريس

Lebanon 24
29-07-2024 | 00:01
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أحرز المبارز المصري محمد السيد برونزية مسابقة السيف في أولمبياد باريس 2024، مانحا الميدالية الأولى لبلاده في الألعاب.

وتغلّب السيّد (21 عاماً)، المصنف العاشر عالمياً، بالنقطة الذهبية 8-7 على المجري تيبور أندرافسي.
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وحقّق السيّد ثلاثة انتصارات على الكولومبي جون إديسون رودريغيس 15-7 في دور الـ32، الإيطالي أندريا سانتاريلي 15-0 في دور الـ16 والبلجيكي نيسر لويولا 9-8 بالنقطة الذهبية في ربع النهائي، قبل أن يخسر أمام الفرنسي يانيك بوريل 9-15 في نصف النهائي.

وكان السيّد أقصى بوريل، حامل ذهبية الفرق في أولمبياد ريو 2016، في دور الـ32 من نسخة طوكيو صيف 2021.

أهدى السيّد الميدالية لوالدته، وقال "اللاعب الفرنسي كان أصعب خصم واجهته. فزت عليه في طوكيو وقبل شهرين فزت عليه أيضاً، لكنّه بدّل تكتيكه... آمل أن نحقق نتيجة أفضل في مسابقة الفرق".

بدأ السيّد المبارزة بعمر السادسة في طنطا، متأثراً بعمل والديه مدربي المبارزة. يصف شعوره عند ممارسة هذه الرياضة "تكون حراً. تعبّر عن نفسك بطريقة مختلفة".

استهل السيد الذي يدرس تحليل البيانات في جامعة لونغ آيلاند في بروكلين، نيويورك، مشواره الأولمبي في ألعاب طوكيو صيف 2021 فحل ثامناً في السيف.

وكان مواطنه زياد السيسي بلغ نصف نهائي مسابقة الحسام السبت، لكنه اخفق في تحقيق ميدالية برونزية.

وهذه الميدالية الرابعة للمبارزين العرب في تاريخ الأولمبياد، بعد فضية التونسي فارس فرجاني السبت في مسابقة الحسام، فضية المصري علاء الدين ابو القاسم في الشيش (لندن 2012) وبرونزية التونسية إيناس البوبكري في الشيش أيضاً (ريو 2016).
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